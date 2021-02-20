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Москва простилась с Мягковым веселым маршем и криками "Браво!"

Москва простилась с Мягковым веселым маршем и криками "Браво!"

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В полдень в МХТ имени Чехова завершилось прощание с Народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Гроб с телом после панихиды увезли на Троекуровское кладбище столицы.
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Громкими аплодисментами и криками "Браво!", как принято по старой актерской традиции, проводили в последний путь любимого всеми исполнителя ролей Лукашина, Новосельцева и Карандышева. Когда к стенам МХТ подъехал катафалк, в Камергерском переулке зазвучал бравурный, жизнерадостный марш из спектакля "Три сестры". Тот же самый, что играл во время похорон Олега Табакова в марте 2018-го...

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В 1997 году в Художественном театре Олег Ефремов поставил "Трех сестрах", и Андрей Мягков играл там учителя гимназии Федора Кулыгина. Поэтому марш из этой постановки на его похоронах кажется уместным. Тем более, актеры не уходят бесследно – их работы остаются в памяти тысяч людей.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Напомним, что официальной причиной смерти Андрея Мягкова стала острая сердечная недостаточность. Он умер у себя дома в квартире на улице Генерала Ермолова. В ночь на 18 февраля жена обнаружила, что 82-летний Мягков потерял сознание и вызвала медиков, но прибывшая "скорая помощь" уже ничем не смогла помочь звезде... Похоронят актера на Алле славы Троекуровского некрополя.

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Автор: 20 февраля 2021, 12:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли народного артиста Андрея Мягкова

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