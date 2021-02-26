Десятки тысяч: сколько театр платит каждый месяц давно не работающей вдове Мягкова

Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков вместе работали в МХТ им. Чехова. Но по состоянию здоровья актриса не приезжает на работу уже более десяти лет. Между тем актриса официально числится в штате тетра. Талантливую актрису не увольняли, продолжая платить зарплату.
Директор «Ленкома» Марк Варшавер считает эту тенденцию нормой. Вдове Мягкова сейчас как никогда нужна поддержка, тем более ей самой наверняка требуется лечение. Ведь детей у Мягкова и Вознесенской не было, а значит и помогать больной престарелой вдове теперь некому, пишет Teleprogramma.pro. По словам Варшавера, Вознесенской, скорее всего, каждый месяц платят от 30 до 50 тысяч рублей. при этом директор театра отметил, что это максимум возможных выплат в МХТ им. Чехова. При этом в "Ленкоме" платят больше.
Ранее первая любовь Андрея Мягкова Тамара Абросимова рассказала о том, как они расстались, и как потом общались с ней всю жизнь.
Напомним, советский и российский актер Андрей Мягков скончался в ночь на 18 февраля от острой сердечной недостаточности. Его без чувств нашла в квартире жена. Приехавшие врачи не смогли спасти актера.
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