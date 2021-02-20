Россияне рыдали у гроба Андрея Мягкова

18 февраля скончался великий артист Андрей Мягков. Сегодня друзья, коллеги и поклонники собрались в МХТ имени Чехова, чтобы проводить легенду в последний путь.

За полчаса до начала церемонии толпа уже окружила театр. Никто не испугался морозов и длительного ожидания. Всех почитателей артиста объединяла одна цель. Позднее люди начали постепенно заходить внутрь. На сцене стоял гроб, обложенный траурными венками. На экране под музыку появлялись кадры из любимых кинокартин с участием Андрея Мягкова.

Первым выступил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он отметил, что сейчас мы хороним "наших культовых родственников" раз в месяц. "Блестящий актёр, педагог, писатель. Рома Козак, Марина Брусникина, Саша Феклистов. Как мы завидовали, что они на курсе Мягкова", – вспомнил актер.

Трогательную речь произнесла народная артистка России Евгения Добровольская. Она рассказала, что работала с Андреем Васильевичем во многих спектаклях. "В нём была живость. Это было поколение мхатовских стариков. Жить с ними на сцене было прекрасно", – подчеркнула Добровольская. Она вспомнила, что, стоя рядом с учителем на сцене, чувствовала невероятную любовь зрителей.

Ее поддержала и хореограф Алла Сигалова. "Он был родным в нашей семье. Он был учителем, невероятно близким человеком", – едва сдерживая слезы, сказала она. Она отметила, что именно Андрей Мягков был для нее "образцом" человека.

Одну из самых длинные и трепетных речей произнес Авангард Леонтьев. Он рассказал, что Андрей Васильевич перенял у своих великих учителей все лучшее. "Какая скромность, нежелание выходить на первый план. Простой, лёгкий, деликатный", – охарактеризовал его коллега. По мнению артиста, Мягков был настоящим строителем театра.

Вокруг гроба было невероятное количество цветов. Ближе к концу церемонии большой букет принес руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

На прощание с легендарным артистом также пришли Сергей Женовач, Евгений Герасимов, Ирина Корчевникова, Марина Брусникина, Евгений Киндинов, Виктор Рыжаков, Дарья Юрская и многие другие. После церемонии работники установили ступеньки, чтобы вынести гроб на улицу, людей попросили покинуть зал.

Все присутствующие собрались у входа в театр. Они замерли в ожидании момента, когда вынесут гроб. После его загрузили в машину, а близкие и поклонники еще долго шли за ней по Камергерскому переулку, в последний раз аплодируя любимому актеру.

Теперь великого Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Для всех и каждого он навсегда останется жив в своих героях.