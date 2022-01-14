Не смогла жить одна: бездетная больная вдова умерла вслед за Мягковым

Сердце Андрея Мягкова остановилось 18 февраля 2021 года. Он умер у себя дома на улице Генерала Ермолова. Тогда жена обнаружила, что 82-летний актер потерял сознание и вызвала медиков, но прибывшая "скорая помощь" уже ничем не смогла помочь звезде...
На церемонии прощания в МХТ имени Чехова Анастасии Вознесенской не было. Все дело в том, что 77-летняя Вознесенская к этому времени уже была тяжело больна. Она страдала опасным видом менингита – туберкулезным. А несколько лет назад, актрису, страдающую сахарным диабетом, парализовало после инсульта. "В последние лет семь Андрей не играл из-за болезни Асеньки и своего нездоровья", – сообщил у гроба Авангард Леонтьев.
После церемонии прощания с Андреем Мягковым заместителем художественного руководителя театра Вадим Верник пообещал, что вдова ни в чем не будет нуждаться. "Анастасия Валентиновна остается штатной актрисой Художественного театра, хотя в последние годы болеет и не выходит на сцену (в последний раз играла в мае 2013 года в спектакле "Белый кролик" – Прим. ред.) , – заявил Верник . – Точно так же как до конца жизни в труппе оставался ее супруг Андрей Мягков. (После того как заболела супруга, он тоже перестал выходить на сцену, чтобы ухаживать за женой – Прим. ред.)".
И вот теперь не стало и самой Анастасии Валентиновны. "Анастасия Вознесенская… Всего-то 78… Сумела прожить без любимого Андрея Мягкова лишь десять месяцев и три недели. Лучшие роли сыграла в театре, у Ефремова во МХАТе, а запомнилась прежде всего по "Майору Вихрю" и почему-то по "Гаражу" Рязанова", – сообщил на странице в социальной сети Леонид Соколов со ссылкой на бывшего ученика Школы-студии МХАТ Сергея Халкидки.