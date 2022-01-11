Новый спонсор? Кто обеспечивает избалованных роскошью дочерей Бородиной

Летом прошлого года российская ведущая Ксения Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым и теперь одна воспитывает двух дочерей. До этого Ксения Бородина была замужем за предпринимателем Юрием Будаговым.
От разных мужей у Бородиной родились дети. Сейчас она живет с 12-летней Марусей и шестилетней Теоной. Поклонники задаются вопросом, кто же содержит детей Бородиной? Ведь девочки всегда дорого одеты, у них есть люксовые украшения, а сколько денег уходит на учебу старшей! Фанаты гадают, не появился ли у Бородиной новый "спонсор".
Наконец жена первого мужа Ксении Бородиной Залина Баширова пролила свет на ситуацию. Оказывается, Будагов исправно выплачивает ведущей алименты на старшую дочь. Об этом она рассказала в своем "Инстаграм".
"За девять лет брака ни разу не спросила, сколько денег он дает Марусе, сколько стоит ее учеба, вещи или браслет от "Тиффани", – написала жена Будагова.
Напомним, Ксения Бородина прожила в браке с Будаговым три года. О бывшем муже Бородина предпочитает не распространяться. Летом прошлого года в Сети всплыла информация о том, что он в розыске. По предварительным данным, сейчас он в Лондоне.