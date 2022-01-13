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Шоу-бизнес
Заговоривший о жене Цискаридзе восхитился молодой блондинкой

Заговоривший о жене Цискаридзе восхитился молодой блондинкой

48-летний Николай Цискаридзе является завидным холостяком. О его личной жизни ходят легенды, хотя сам артист балета предпочитает не комментировать эту тему. На сей раз он показал снимок с красавицей, к которой обратился с нежностью.
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Оказывается, хореограф лишился покоя из-за молодой танцовщицы. Николай Цискаридзе поделился эмоциями в адрес 30-летней балерины Анжелины Воронцовой. Много лет назад он спас девушку от унизительной участи.

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Балерина является воспитанницей Николая Цискаридзе. Анжелина в юности подвергалась домогательствам со стороны влиятельного артиста. Хореограф вступился за танцовщицу. Теперь же танцор вновь похвастался своей талантливой воспитанницей, опубликовав в своем микроблоге архивное фото с Воронцовой.

Николай Цискаридзе отметил, что в свой день рождения, 13 января, в 1995 году он впервые предстал в образе Щелкунчика-Принца. По словам артиста, он всегда справляет этот день, как свой второй день рождения. Анжелину Воронцову он назвал очаровательной принцессой.

Напомним, ранее Николай Цискаридзе публично заявил о том, какой именно хотел бы видеть будущую жену. По его словам, это должна быть маленькая и хрупкая женщина. Тогда поклонники заподозрили, что в личной жизни звезды балета грядут большие перемены.

Примечательно, что ранее танцор говорил о том, что не представляет себя чьим-то супругом и не хочет "размножаться в неволе". Хореограф и педагог никогда не был женат. Как писали "Дни.ру", ранее артист проявил нежные чувства к 74-летней Марине Нееловой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 21:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

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