Заговоривший о жене Цискаридзе восхитился молодой блондинкой

48-летний Николай Цискаридзе является завидным холостяком. О его личной жизни ходят легенды, хотя сам артист балета предпочитает не комментировать эту тему. На сей раз он показал снимок с красавицей, к которой обратился с нежностью.



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