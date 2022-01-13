Заговоривший о жене Цискаридзе восхитился молодой блондинкой

Оказывается, хореограф лишился покоя из-за молодой танцовщицы. Николай Цискаридзе поделился эмоциями в адрес 30-летней балерины Анжелины Воронцовой. Много лет назад он спас девушку от унизительной участи.
Балерина является воспитанницей Николая Цискаридзе. Анжелина в юности подвергалась домогательствам со стороны влиятельного артиста. Хореограф вступился за танцовщицу. Теперь же танцор вновь похвастался своей талантливой воспитанницей, опубликовав в своем микроблоге архивное фото с Воронцовой.
Николай Цискаридзе отметил, что в свой день рождения, 13 января, в 1995 году он впервые предстал в образе Щелкунчика-Принца. По словам артиста, он всегда справляет этот день, как свой второй день рождения. Анжелину Воронцову он назвал очаровательной принцессой.
Напомним, ранее Николай Цискаридзе публично заявил о том, какой именно хотел бы видеть будущую жену. По его словам, это должна быть маленькая и хрупкая женщина. Тогда поклонники заподозрили, что в личной жизни звезды балета грядут большие перемены.
Примечательно, что ранее танцор говорил о том, что не представляет себя чьим-то супругом и не хочет "размножаться в неволе". Хореограф и педагог никогда не был женат.
Как писали "Дни.ру", ранее артист проявил нежные чувства к 74-летней Марине Нееловой.