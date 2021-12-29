Восхищенный Цискаридзе показал полуобнаженную фаворитку

Николай Цискаридзе очень любит истории Золушек, которые по-настоящему имели место в жизни.

Как раз такая история была у знаменитой маркизы де Помпадур, которая почти два десятка лет находилась в статусе официальной фаворитки французского короля Людовика XV. 29 декабря этой удивительной женщине могло бы исполниться 300 лет. В честь этой даты Николай Цискаридзе решил рассказать своим подписчикам о судьбе маркизы и показал целый ряд ее портретов.

В своем инстаграм-аккаунте Николай Цискаридзе опубликовал карусель из снимков. На всех портретах обворожительная фаворитка короля изображена в разных нарядах, но почти везде – с очень глубоким декольте. На одном из кадров маркиза де Помпадур и вовсе предстала полуобнаженной – очевидно, по моде тех лет. На другом фото артист сам стоит у огромного портрета маркизы и любуется этой великой женщиной.

Судя по всему, Цискаридзе искренне восхищается маркизой, которой уже давно нет в живых. Артист рассказал, что эта женщина имела колоссальное влияние не только на моду и вкусы общества, но и на государственные дела. А история любви короля к очаровательной маркизе, по мнению Цискаридзе, будет интересна любителям прекрасного во все времена.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как любитель прекрасного Николай Цискаридзе слился в экстазе с красавицей-блондинкой.