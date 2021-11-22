74-летняя Неелова расцвела от горячих ласк Цискаридзе

Танцор разместил в своем микроблоге пост о том, что очень ждал нового сезона конкурса "Синяя птица", в жюри которого сидит. Также Николай Цискаридзе признался, что рад тому, что теперь вместе с ним там будет его любимая актриса.
Артист снял себя с Мариной Нееловой на видео. Он выразил море теплых эмоций к звезде театра и кино. Николай Цискаридзе несколько раз поцеловал знаменитость. Сначала актриса держалась строго, а потом все же растаяла от ласк танцора.
На кадрах видно, что хореограф искренне счастлив находиться рядом с артисткой. С его лица не сходит довольная улыбка. Марина Неелова же призналась, что очень волнуется, поэтому ничего не может толком сказать.
Также актриса в шутку назвала Николая Цискаридзе интриганом. Россияне отметили, что с Мариной Нееловой артист балета заметно нервничает.
Напомним, балетмейстеру 47 лет, но он до сих пор официально он не женат. Ранее он заявлял, что не мыслит себя чьим-то мужем и не собирается "размножаться в неволе". Однако, как оказалось, танцор все же мечтает о семейном очаге и стабильности. Этой теме он посвятил одну из предыдущих публикаций.