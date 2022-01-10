"Люблю! Колька": Цискаридзе выставил напоказ интимные фото с блондинкой

На сей завидный холостяк поделился фотографиями с журналисткой и переводчицей Аленой Долецкой. Танцор обнародовал несколько снимков довольно интимного характера. Так, на третьем фото его подруга запечатлена нежно обнимающей Николая Цискаридзе.
Хореограф нежно и трогательно поздравил приятельницу с днем рождения. Он пожелал блондинке оставаться такой же молодой и счастливой, как сейчас. "Люблю! Колька", – обратился к виновнице торжества Николай Цискаридзе.
Фолловеры присоединились к поздравлениям артиста. Они осыпали журналистку комплиментами. Многие посчитали, что артист балета и его подруга прекрасно смотрятся вместе. Сама Алена Долецкая поблагодарила близкого товарища за добрые слова. "Любимый, спасибо!", – ответила Николаю Цискаридзе журналистка.
Отметим, что танцор, как правило, не скрывает эмоций, когда дело касается людей, которых он уважает и любит. Так, многие бывшие не теряют связь со знаменитым педагогом. Николай Цискаридзе регулярно общается с ними и поздравляет с днем рождения.
Напомним, ранее Николай Цискаридзе спровоцировал слухи о скорой женитьбе. Он поразмышлял об идеальной женщине, с которой надо создать семью, приведя цитату Карла Вебера. В ней говорится о маленькой и хрупкой женщине.