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Шоу-бизнес
"Люблю! Колька": Цискаридзе выставил напоказ интимные фото с блондинкой

"Люблю! Колька": Цискаридзе выставил напоказ интимные фото с блондинкой

О личной жизни звезды балета ходит множество слухов. Сам 48-летний Николай Цискаридзе не спешит делиться подробностями. Однако он любит интриговать поклонников, публикуя в своем микроблоге совместные снимки с красивыми женщинами и мужчинами и признаваясь им в теплых чувствах.
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На сей завидный холостяк поделился фотографиями с журналисткой и переводчицей Аленой Долецкой. Танцор обнародовал несколько снимков довольно интимного характера. Так, на третьем фото его подруга запечатлена нежно обнимающей Николая Цискаридзе.

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Хореограф нежно и трогательно поздравил приятельницу с днем рождения. Он пожелал блондинке оставаться такой же молодой и счастливой, как сейчас. "Люблю! Колька", – обратился к виновнице торжества Николай Цискаридзе.

Фолловеры присоединились к поздравлениям артиста. Они осыпали журналистку комплиментами. Многие посчитали, что артист балета и его подруга прекрасно смотрятся вместе. Сама Алена Долецкая поблагодарила близкого товарища за добрые слова. "Любимый, спасибо!", – ответила Николаю Цискаридзе журналистка.

Отметим, что танцор, как правило, не скрывает эмоций, когда дело касается людей, которых он уважает и любит. Так, многие бывшие не теряют связь со знаменитым педагогом. Николай Цискаридзе регулярно общается с ними и поздравляет с днем рождения.

Напомним, ранее Николай Цискаридзе спровоцировал слухи о скорой женитьбе. Он поразмышлял об идеальной женщине, с которой надо создать семью, приведя цитату Карла Вебера. В ней говорится о маленькой и хрупкой женщине.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 17:20 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как Николай Цискаридзе завоевал мир

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