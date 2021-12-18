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Шоу-бизнес
Статный красавец нежно прижался губами к Цискаридзе: Мои любимые

Статный красавец нежно прижался губами к Цискаридзе: Мои любимые

К некоторым ученикам Николай Цискаридзе относится особенно трепетно. Недавно он выложил фотографию со своим любимым учеником.
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Недавно известный танцор Николай Цискаридзе стал участником бенефиса Анжелины Воронцовой – пимы балерины Михайловского театра. Танцор вышел на сцену, а также режиссировал мероприятие. Кстати, Цискаридзе не просто коллега Воронцовой. В прошлом именно он стал ее первым партнером в Большом театре.

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Помимо Николая Цискаридзе, в бенефисе участвовал Денис Родькин. Молодой человек является лучшим учеником легендарного танцора. Кстати, балерун очень нежно относится к своему учителю. Так, маэстро выложил в "Инстаграм" фотографию, на которой молодой красавец целует его в щеку.

Напомним, что Родькин познакомился Цискаридзе в Большом театре, куда его взяли после окончания Московского хореографического училища. Сам же Николай признавался, Денис является его любимцем.

Кстати, сам бенефис произвел на публику неизгладимое впечатление. Особенно понравилась всем хореографическая композиция, которую Воронцова исполняла с самим Цискаридзе. Сам же танцор безумно рад за свою подопечную. Он отметил, что в тот день наслаждался талантом девушки. По его словам, их номер – это аллюзия на прошлую совместную театральную работу.

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Публикация от Николай Цискаридзе (@tsiskaridzenikolay)

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Николай Цискаридзе. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
18 декабря 2021, 14:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

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