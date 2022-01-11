"Пью": Поглазевший на женские груди Петросян сорвался под старость лет

Именитый комик Евгений Петросян трепетно следит за здоровьем и соблюдает строгую диету, чтобы не дай бог не поднялся холестерин. Седовласый мужчина понимает, как важно соблюдать план питания, ведь от этого зависит его жизнь. Кроме того, нужно оставаться в форме, чтобы жена Татьяна Брухунова не сбежала к молодому красавцу.
Разумеется, Евгений Петросян не приемлет вредные привычки, и алкоголь для него под запретом. Однако на отдыхе в роскошном ресторане комик все-таки сорвался под старость лет и позволил себе пригубить бокал непривычного напитка.
К этому располагала атмосфера — дизайн заведения, в котором ужинал комик, был выполнен в формате гастрономического ателье. На стенах расположились изображения манекенов с внушительными женскими формами. Видимо, Евгений Петросян поглазел на пышные груди и осознал прелести жизни.
"Пью за ваше здоровье в Новом году. Желаю счастья!" — обратился юморист к поклонникам в "Инстаграм".
Некоторые пользователи Сети сделали комедианту едкое замечание. Им не понравилось, что 76-летний Евгений Петросян похвастался содержимым бокала, да еще и позволил себе лишнего. "Пить за здоровье — это как-то не комильфо", "Зачем пить?" — отреагировали строгие комментаторы.