Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо

В Сети все чаще обсуждают тот факт, что в жизни Андрея Малахова могли наступить не самые лучшие времена. Публика искренне обеспокоена его внешним видом и состоянием.

Все дело в том, что некоторое время назад самые внимательные заметили: журналист сменил прическу. Всегда аккуратный и крайне ухоженный ведущий вдруг отрастил волосы и перестал ухаживать за ними так, как раньше. Однако позднее некоторые предположили, что на его голове парик, потому волосы и выглядят так небрежно.

Поклонники начали всерьез переживать, так как никаких проблем ранее у Андрея Малахова не наблюдалось, ни о чем подобном он никогда не рассказывал. В Сети быстро начали всплывать самые страшные версии. Некоторые предположили, что ведущий "Прямого эфира" просто сейчас работает над состоянием волос. Другие же с ужасом отметили, что неприятности с волосами обычно сопровождают достаточно серьезные заболевания.

Теперь россияне молятся за состояние знаменитости. Масла в огонь подливает и тот факт, что, несмотря на все громкие обсуждения, журналист делает вид, что не замечает их. Публика уже начала серьезно беспокоиться за кумира, ведь если бы все это было лишь попыткой изменить стиль, то Малахов бы не молчал так долго. Однако все это лишь домыслы. При этом журналист не скрывает от публики то, как он выглядит сейчас.

Накануне ведущий в очередной раз опубликовал несколько фото в "историях", чем снова вызвал всеобщий ажиотаж. Он прибыл на открытие катка. Многим показалось, что Андрей Малахов выглядел раздутым, а его кожа чересчур покраснела. Однако позднее некоторые отметили, что во втором моменте нет ничего странного – на улице был мороз. Пока журналист отказывается комментировать волнующую многих ситуацию.