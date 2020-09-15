Она носит парик: гример раскрыл тайну шикарной шевелюры Стоцкой

Московский Дворец Молодежи готовит две премьеры – мюзиклы "День влюбленных" и "Шахматы". Поэтому в эти дни вся команда работает практически круглосуточно – в основном зале монтируют декорации, в фойе распеваются артисты, а за кулисами шьются парики и костюмы. Корреспондент "Дни.ру" понаблюдал за творческим процессом.

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