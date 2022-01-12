"Еще смешнее стало": Возмущенный Шепелев врезал опозоренной Бузовой

Дмитрий Шепелев высказал свое мнение о горнолыжных курортах.

Ведущий опубликовал в своем блоге "сторис", в которой нелестно отозвался о любимом многими Куршевеле. На новогодние праздники звезды отечественного шоу-бизнеса разъехались по курортам, некоторые отдали предпочтение зимним видам спорта. В итоге на знаменитом французском курорте собралась вся богема, для них даже устроили закрытую вечеринку.

Дмитрий Шепелев решил оторваться от коллектива, он рассказал, что для горнолыжного спорта предпочитает более оборудованные и менее разрекламированные места. Он буквально врезал Ольге Бузовой и другим звезда, которые предпочли покататься именно в Куршевеле.

У поющей ведущей, кстати, с дорогим курортом связаны не только приятные эмоции. Ольга отправилась отдыхать в компании певицы Клавы Коки, с которой внезапно подружилась. Однако в ходе поездки ситуация поменялась. Клава опозорила подругу, показав компрометирующее видео с ее участием.

Поклонники разделились на два лагеря, но практически все сошлись на том, что с Бузовой поступили нехорошо. Дима Билан заступился за коллегу со всей ответственностью. Он даже записал видео, в котором обратился к Клаве Коке, сказав, что испытал за нее чувство стыда.