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Шоу-бизнес
"Еще смешнее стало": Возмущенный Шепелев врезал опозоренной Бузовой

"Еще смешнее стало": Возмущенный Шепелев врезал опозоренной Бузовой

Дмитрий Шепелев высказал свое мнение о горнолыжных курортах.
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Ведущий опубликовал в своем блоге "сторис", в которой нелестно отозвался о любимом многими Куршевеле. На новогодние праздники звезды отечественного шоу-бизнеса разъехались по курортам, некоторые отдали предпочтение зимним видам спорта. В итоге на знаменитом французском курорте собралась вся богема, для них даже устроили закрытую вечеринку.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Дмитрий Шепелев решил оторваться от коллектива, он рассказал, что для горнолыжного спорта предпочитает более оборудованные и менее разрекламированные места. Он буквально врезал Ольге Бузовой и другим звезда, которые предпочли покататься именно в Куршевеле.

У поющей ведущей, кстати, с дорогим курортом связаны не только приятные эмоции. Ольга отправилась отдыхать в компании певицы Клавы Коки, с которой внезапно подружилась. Однако в ходе поездки ситуация поменялась. Клава опозорила подругу, показав компрометирующее видео с ее участием.

Поклонники разделились на два лагеря, но практически все сошлись на том, что с Бузовой поступили нехорошо. Дима Билан заступился за коллегу со всей ответственностью. Он даже записал видео, в котором обратился к Клаве Коке, сказав, что испытал за нее чувство стыда.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 17:13 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии

комментарии

Ответить:

...гость
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Много неточностей в статье Бузова вместе с Кокой не полетела в Куршевель,а встретилась там Бузова так надоела своей дружбой , Кока писала ,что хотела отдохнуть после съемок клипа с Ревой ,что единственная мычсль была побыть одной и тут вдруг эта уродка ,причем очень неадекватная ,потом не надо писать ,часто,подробно,что Билан заступился за алкоголичку бузову , ведь все понятно она его защищала, когда он пьяный выступал ,сейчас просто решил тем же ответить ,ну и все ,алкаш алкаша видит издалека ,Кто же их будет защищать,они то понимают свой недуг, а что бузову показала Кока правильно
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