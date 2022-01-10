Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске

Весной 2021 года избранница Дмитрия Шепелева родила ему сына Тихона. Шоумен впервые показал лицо наследника.

Ведущий никогда не любил говорить о личном. Закрытый образ жизни знаменитости всегда крайне занимал умы поклонников, но на многие вопросы ответов они так и не получили. Лицо сына Платона, которого в 2013 году родила Жанна Фриске, мир впервые увидел лишь недавно. Все дело в том, что Дмитрий не хотел лишних разговоров.

При этом сам шоумен активно ведет свой личный блог, выкладывает снимки, а также рассуждает на самые разные темы. Он часто касается философских вопросов, говорит о воспитании детей и рассказывает забавные истории из жизни с сыновьями. Фотосессия отца и подросшего наследника вызвала у многих удивление, ведь Дмитрий Шепелев не хотел выставлять фото Платона даже в "Инстаграме", после чего они и появились в одном из известных глянцевых изданий.

Сейчас ведущий живет вместе с Екатериной Тулуповой и абсолютно счастлив. Пара воспитывает троих детей, но теперь все внимание сконцентрировано на малыше Тихоне. Накануне, неожиданно для многих, Дмитрий все-таки не выдержал и решил показать, как выглядит малыш. Публика ахнула. Ребенка засняли на подоконнике.

Поклонники отметили, что мальчик крепкий и очень милый. При этом многие принялись спорить на тему сходства ребенка и папы. Некоторым показалось, что глаза у ребенка папины, другие же сказали, что Тихон просто очень похож на Платона. Вспомнили люди и Жанну Фриске, тут же найдя связь. Они указали, что старший сын Дмитрия Шепелева очень похож на нее, а младший – на брата. "Проделки Фриске, очень хороший малыш", – написал один из пользователей.