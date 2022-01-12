Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Среда
12 января
Лента новостей
16:10
Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек
15:55
"Лежачий": вскрылась страшная правда о Куравлеве
15:49
В день родов узнала о внебрачном ребенке: Андрейченко об изменах Дунаевского
15:44
"Можно всегда мы будем вместе": страстный поцелуй юбилярши Литвиновой с женой Эрнста попал в кадр
15:42
"Умерла": В истории с учинившим ДТП Ефремовым появилась еще одна смерть
15:30
Невестка крупно подставила Орбакайте: Растрепанная и в растянутой майке
15:29
"Сахарный диабет, деменция": что творится с резко сдавшим Малаховым
15:26
Николаев внезапно опозорил Пугачеву: Не видно за мешками и мочалкой
15:12
Отдавший миллионы рублей Киркоров остался ни с чем
15:05
После трудового года: Брежнева напугала россиян своим видом
15:00
Пострадавшему Лозе отказываются платить
14:59
Куликова из сериала "Склифосовский" записала видео после обнародования интимных тайн
14:48
Две пачки сигарет в день, посиневшие губы и боли в желудке: что происходило с умершим от инсульта Зеленским
14:43
Ничего об Украине без Украины: США дали обещание перед новыми переговорами с Россией
14:42
"Так стыдно": Билан встал грудью за мерзко осрамленную Бузову
14:24
Назван размер официальной зарплаты Зеленского
14:21
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
14:18
Житель Таганрога погиб при падении лифта
14:12
"Это было чудом": Малышева вытащила умирающую мать с того света
14:07
Шатающийся Малахов предстал перед камерой после слухов о тяжелой болезни
13:48
Малахов, клиника, два метра под землей: в упавшую в грязь Бузову плюнули
13:40
"Многим жрать нечего": Жена Петросяна окрысилась на богачку
13:39
Аверина и его героя ждут большие перемены: создатели раскрыли секрет продолжения "Склифосовского"
13:37
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
13:32
Молодящийся 45-летний Жуков раскрыл свою главную цель
13:26
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
13:20
Монеточку оправдали: Оскандалившийся Костюшкин остался с носом
13:14
Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня
13:09
Садальский раскрыл детали состояния раздутого Малахова: Страдает, не спит
13:02
Бледанс, Меладзе и другие звезды, которые растят особенных детей
12:44
Битва за наследство: кому достанутся квартиры и долги Михаила Зеленского
12:43
Кровавая трагедия: Бывший муж Бородиной разбился на мотоцикле
12:42
"Не является нормой": 14-летней дочери избитого Панина вынесли суровый приговор
12:42
Пакет с лекарствами и часть ремня под телом: обнародованы детали кончины актера "Глухаря"
12:42
Побледневшая Толкалина вызвала переполох
12:30
"Скоро вернусь": сраженная инсультом Проклова надеется на лучшее
12:15
Полтора миллиона рублей и куча бумаг: отправка гроба с Зеленским на родину оказалась проблемой
12:15
Губерниева прибило смертью: Боже мой
12:08
Звезда сериалов и победитель "Ледникового периода" впервые стал отцом
11:51
Всплыли кадры воссоединения Муцениеце и Прилучного: Карпович проиграла
11:50
Более 17 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
11:49
"Как рано-то": Симоньян ошеломлена преждевременным уходом Зеленского
11:45
"Просто ужасно": Почерневший от горя Соловьев разбит смертью Зеленского
11:40
Волочкова в микро-трусах показала лишнего
11:29
"Невообразимое, местами непотребное": мечущаяся между мужиками Банщикова из "Ищейки" взбесила народ
11:23
Таможня не дает добро: Мамаева с любовницей задержали в аэропорту
11:22
Развлекался на концертах и дружил с сиделками: как мечтавший о монастыре Куравлев жил в доме престарелых
11:18
В Воскресенске вооруженный мужчина напал на интим-магазин
11:17
"Экономит тупо": взмолившуюся о помощи Алферову поймали
11:03
Торг уместен: как добиться скидки при покупке квартиры
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кто управляет Марией Шукшиной: Щербаков предупредил об опасности
"С косметикой лучше": Макеева показала себя без фильтров и фотошопа
Валерия потерпела оглушительный провал: Не дано
Мать припахала убирать объедки в ресторане, а отец вычеркнул из жизни: как живет особенный сын Нетребко
За что россияне обожают Цымбалюк-Романовскую
"Вся перетянутая": 38-летнюю Алсу рассекретила подруга
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Отдавший миллионы рублей Киркоров остался ни с чем

Отдавший миллионы рублей Киркоров остался ни с чем

Филипп Киркоров стал жертвой недобросовестных рабочих, которым доверил свою недвижимость.
прочитано 559 раз

Король российской поп-музыки является счастливым обладателем не одного объекта недвижимости, в том числе шикарных апартаментов на Арбате, площадь которых превышает 600 метров квадратных. Недавно Филипп Киркоров решил, что эта жилплощадь нуждается в грандиозном ремонте и обратился в соответствующую компанию.

ПО ТЕМЕ

"То, что позволено королю, не позволено всем остальным": Россиян жестко опустили из-за Киркорова

"Под кайфом": Почему пойманный в Казахстане Киркоров может себе такое позволить

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Как сообщает телеграм-канал Mash, певец заключил с ремонтниками договор на огромную сумму в 32 миллиона рублей. Часть этих денег, а именно 11 миллионов Киркоров заплатил сразу. Рабочие взяли деньги, но свои обязательства почему-то не выполнили.

По прошествии какого-то времени оказалось, что строители не сделали ничего. Оставшийся ни с чем артист потребовал вернуть деньги, но получил назад лишь половину аванса. Как ремонтники мотивировали свое решение, не сообщается. Сам артист ситуацию не комментировал.

Тем не менее, такой подход Филипп Бедросович терпеть не стал и обратился в суд. Уже известно, что в суде интересы короля поп-музыки будет представлять звездный адвокат Александр Добровинский. С таким правозащитником можно надеяться, что справедливость в отношении обманутого артиста будет восстановлена.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Филипп Киркоров потерял дар речи от дерзкого поступка дочери.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 15:12 Источник: Телеграм, "Mash" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Губерниев против Бузовой, "голубки" Киркоров и Дава и Free Britney: топ-5 скандалов 2021 года

комментарии

Ответить:

гость11122
Пожаловаться Ответить
Бедный стареющий анал-фанерщик и сусальный скоморох в перьях! Меньше купит тряпья с перьями, стекляшками и паетками!
Гость940774
Пожаловаться Ответить
Остался ни с чем, ну рассмешили народ, право...
Гость940774
Пожаловаться Ответить
Ремонт за 32 ляма , не хило? Вот жируют ..... Слов нет!!! Кто они такие? Возомнили себя королями, примадоннами, наградили себя всеми регалиями, гребут деньги с народа, еще и этот же народ презирают.
Читать все комментарии

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Раздувшийся Малахов покинул Россию

Многие предполагают, что это связано с болезнью звезды
Шоу-бизнес

Свела в могилу: молодую вдову обвинили в скоропостижной смерти 46-летнего Зеленского

Что случилось в Доминикане
Шоу-бизнес

Отдавший миллионы рублей Киркоров остался ни с чем

Артиста просто обманули
Шоу-бизнес

"Сахарный диабет, деменция": что творится с резко сдавшим Малаховым

Телеведущий не может спать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня
Более 17 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
В России выявили доморощенный "омикрон"
За сутки в России ковидом заболело 17,5 тысяч человек

Спорт

Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка

Регионы

Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
В Воскресенске вооруженный мужчина напал на интим-магазин
В Петербурге в результате столкновения грузовика и трамвая погиб человек
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+