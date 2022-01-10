"То, что позволено королю, не позволено всем остальным": Россиян жестко опустили из-за Киркорова

Многие рассуждают о том, как же у Филиппа Киркорова получается так долго оставаться на плаву, когда в современный шоу-бизнес пришло так много молодых исполнителей. Об этом высказываются все, даже Дима Билан объяснил свою точку зрения в недавнем интервью Ксении Собчак.
"Филипп Бедросович Киркоров – король отечественной поп-музыки. Этим сказано абсолютно все. Он полностью соответствует своему статусу. Нужно понимать – то, что позволено королю, не позволено всем остальным", – опустил россиян Виталик Мишура.
По словам блогера, певец может делать что угодно, потому что всей своей жизнью, путем и талантом он доказал, что он невероятный артист. Многие поклонники звезды, кстати, полностью с этим согласны.
"Кто еще до сих пор может на отечественной сцене, как Филипп Киркоров, выступать, петь и создавать такие шоу? Очень сложно мне сказать, кто бы мог сравниться с нашим поп-королем. Это правда и это круто", – не сдержал эмоций эксперт.
Коллеги знаменитости удивляются, как участник "Евровидения" смог спокойно встать в один ряд с поющими блогерами, которое вдвое, а то и втрое его младше. Чувствует себя певец очень уверенно и комфортно среди ребят.
"Филипп Киркоров, кстати, один из немногих из старой советской школы, кто смог влиться в современную музыкальную тусовку. Филипп Киркоров продолжает оставаться в топах. Это говорит о том, что он поступает совершенно правильно, при этом остается собой, остается королем. Поучиться нужно у него, дотянуться до его уровня невозможно", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Виталик.