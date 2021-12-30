Киркоров потерял дар речи от поступка дочери: В семье одна звезда

10-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория уже делает первые шаги в шоу-бизнесе.

На днях король российской поп-музыки взял наследницу с собой на съемки новогодней передачи. Что из этого вышло, Филипп Киркоров показал в шутливом видео в своем инстаграм-аккаунте.

Алла Виктория появилась на сцене в великолепном пышном платье и с красивой прической. Из-за кулис девочка вышла вместе со своим знаменитым отцом. Но как только прозвучала фраза "звезда на площадке", Алла-Виктория оттеснила родителя в сторону, всем своим видом дав понять, что звезда здесь именно она. Сам Киркоров от такого поступка дочери просто потерял дар речи и остался стоять на месте, в недоумении разводя руками.

Впрочем, как нежный и любящий отец Филипп Бедросович, очевидно, готов уступить место дочери даже на сцене.

"В семье должна быть одна звезда, а второй – я!" – иронично подписал видеоролик певец.

Поклонники исполнителя оценили юмор артиста и отметили, что Алла-Виктория уже стала настоящей красавицей, а в будущем обязательно станет звездой. Впрочем, критически настроенные пользователи добавили, что одной фамилии здесь мало: чтобы наследница Киркорова стала поистине выдающейся личностью, с ней нужно серьезно заниматься.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Филипп Киркоров планирует встречать Новый год – артист приоткрыл тайну самой волшебной ночи в году.