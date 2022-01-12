Пострадавшему Лозе отказываются платить

"Первый канал" не захотел выплачивать Юрию Лозе моральную компенсацию и подал апелляционную жалобу.

В прошлом году певец Юрий Лоза обвинил "Первый канал" в плагиате. Дело в том, что в шоу "Голос" один из участников исполнил его хит "Плот". Артисту был возмущен, он счел, что выступлением его композиция была испорчена. Также Лоза решил, что во время съемок были озвучены недостоверные факты из его биографии.

Певец требовал денежную компенсацию. Так, он хотел, чтобы ему заплатили четыре миллиона рублей за плагиат и миллион рублей в качестве моральной компенсации. В ноябре 2021 года суд признал иск артиста и призвал"Первый канал" выплатить один миллион рублей. Однако телеканал без боя не захотел сдаваться и обжаловал решение. Теперь начнутся разбирательства по делу ответного иска "Первого канала".

Напомним, что ранее Юрий Лоза сетовал на маленькую пенсию. По словам исполнителя, размер ежемесячных государственных выплат не превышает пятнадцати тысяч рублей. Мужчина заявлял, что эта сумма даже не может покрыть расходы на содержание дома. Так, только охрана частного поселка стоит этих денег. Также он отметил, что такая пенсия не позволяет продвигать его творчество. По словам Юрия, чтобы снять клип, ему бы пришлось откладывать деньги с пенсии на протяжении десяти лет.