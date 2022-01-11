"Ужасная путаница": Разбазаривший деньги Лоза втянут в проблемы с законом

Знаменитый композитор и поэт-песенник Юрий Лоза нарвался на страшные неприятности. В начале века он купил землю в престижном подмосковном поселке, который находится в окружении лесного массива, и взамен получил проблемы с законом.
Выяснилось, что застройщик выделил исполнителю хита "Плот" территорию, часть которой принадлежит государству. Теперь артист судится за то, чтобы иметь право жить в своем особняке и не быть оттуда выставленным по велению властей.
"Ужасная путаница с этим земельным участком получилась", — посетовал Юрий Лоза. Выходит, что музыкант разбазарил кучу денег на землю, которую у него могут отобрать на законных основаниях.
Примечательно, что при покупке композитор не знал, что застройщик выдал ему участок леса, который в принципе не продается. Казенная территория весьма значительная — 857 квадратных метров. Там Юрий Лоза установил высоченный забор, чтобы скрыть свой особняк от посторонних личностей. Возможно, чтобы урегулировать вопрос, массивное ограждение ему придется убрать.
Напомним, поэт-песенник рассекретил размер своей пенсии. По словам мужчины, его пособие составляет всего 15 тысяч рублей. Юрий Лоза эту сумму считает смешной, ведь ее хватает только на оплату охраны, а нужд у артиста достаточно.