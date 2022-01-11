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Шоу-бизнес
"Ужасная путаница": Разбазаривший деньги Лоза втянут в проблемы с законом

"Ужасная путаница": Разбазаривший деньги Лоза втянут в проблемы с законом

Известный музыкант погряз в судебных разбирательствах. Юрий Лоза рискует лишиться ценного имущества.
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Знаменитый композитор и поэт-песенник Юрий Лоза нарвался на страшные неприятности. В начале века он купил землю в престижном подмосковном поселке, который находится в окружении лесного массива, и взамен получил проблемы с законом.

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Юрий Лоза пожаловался на низкую пенсию: У меня охрана 15 тысяч рублей стоит

 Юрий Эдуардович Лоза

Юрий Эдуардович Лоза певец, композитор, автор текстов

Выяснилось, что застройщик выделил исполнителю хита "Плот" территорию, часть которой принадлежит государству. Теперь артист судится за то, чтобы иметь право жить в своем особняке и не быть оттуда выставленным по велению властей.

"Ужасная путаница с этим земельным участком получилась", — посетовал Юрий Лоза. Выходит, что музыкант разбазарил кучу денег на землю, которую у него могут отобрать на законных основаниях.

Примечательно, что при покупке композитор не знал, что застройщик выдал ему участок леса, который в принципе не продается. Казенная территория весьма значительная — 857 квадратных метров. Там Юрий Лоза установил высоченный забор, чтобы скрыть свой особняк от посторонних личностей. Возможно, чтобы урегулировать вопрос, массивное ограждение ему придется убрать.

Напомним, поэт-песенник рассекретил размер своей пенсии. По словам мужчины, его пособие составляет всего 15 тысяч рублей. Юрий Лоза эту сумму считает смешной, ведь ее хватает только на оплату охраны, а нужд у артиста достаточно.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 15:23 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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Жирный сплетник уже не знает, что о себе рассказать, чтобы не выпасть из поля зрения? Может пора снова вернуться к песням? Клоун.
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