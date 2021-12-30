Юрий Лоза пожаловался на низкую пенсию: У меня охрана 15 тысяч рублей стоит

Юрий Лоза рассказал, что ему не хватает пенсии на все необходимое. Музыкант озвучил размер выплаты, которую считает очень маленькой.

Певец поведал, что получает от государства 15 тысяч рублей. Он пожаловался, что этих средств ему не достаточно даже на содержание дома и на продвижение своего творчества.

Композитор считает, что пенсия должна быть связана с заработком. Юрий Лоза отметил, что живет в поселке. "У меня охрана 15 тысяч рублей стоит", – посетовал артист.

Исполнитель добавил, что, если бы он решил снять клип, то с пенсии на него пришлось бы копить лет десять. Также Юрий Лоза рассказал, что помимо дачи есть квартира, на которую тоже ежемесячно необходимо тратить 10-15 тысяч рублей. Музыкант с досадой и сарказмом вспомнил, что некоторые его коллеги жаловались на то, что им и миллиона не хватает на обеспечение собственных нужд.

Напомним, ранее размер своей пенсии раскрыл и музыкант Владимир Пресняков. Музыкант на сцене уже более пятидесяти лет. В девяностых годах ему присвоили звание заслуженного артиста России. По словам певца, его пенсия составляет сорок тысяч рублей. Причем тридцать из них – это премиальные за звание.

Как писали "Дни.ру", недавно стало известно, что на пенсию вышла 44-летняя Инна Маликова. Дело в том, что согласно российскому законодательству, музыкантам, проработавшим в своей профессии более двух десятков лет, полагается выплата от государства за выслугу лет. Пенсия артистки оставляет порядка 17 тысяч рублей.



