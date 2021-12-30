Юрий Лоза пожаловался на низкую пенсию: У меня охрана 15 тысяч рублей стоит

Певец поведал, что получает от государства 15 тысяч рублей. Он пожаловался, что этих средств ему не достаточно даже на содержание дома и на продвижение своего творчества.
Композитор считает, что пенсия должна быть связана с заработком. Юрий Лоза отметил, что живет в поселке. "У меня охрана 15 тысяч рублей стоит", – посетовал артист.
Исполнитель добавил, что, если бы он решил снять клип, то с пенсии на него пришлось бы копить лет десять. Также Юрий Лоза рассказал, что помимо дачи есть квартира, на которую тоже ежемесячно необходимо тратить 10-15 тысяч рублей. Музыкант с досадой и сарказмом вспомнил, что некоторые его коллеги жаловались на то, что им и миллиона не хватает на обеспечение собственных нужд.
Напомним, ранее размер своей пенсии раскрыл и музыкант Владимир Пресняков. Музыкант на сцене уже более пятидесяти лет. В девяностых годах ему присвоили звание заслуженного артиста России. По словам певца, его пенсия составляет сорок тысяч рублей. Причем тридцать из них – это премиальные за звание.
Как писали "Дни.ру", недавно стало известно, что на пенсию вышла 44-летняя Инна Маликова. Дело в том, что согласно российскому законодательству, музыкантам, проработавшим в своей профессии более двух десятков лет, полагается выплата от государства за выслугу лет. Пенсия артистки оставляет порядка 17 тысяч рублей.