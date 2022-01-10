Опустивший руки Билан сбежал из России: Нужно соскучиться!

После всех потрясений исполнитель решил покинуть Россию. Однако и там его ждали непредвиденные трудности.

Некоторое время назад в Сети разгорелся скандал. Все дело в том, что Дима Билан вышел на сцену в нетрезвом состоянии. Видео быстро разлетелось, публика тут же начала обсуждать происходящее. Однако большинство поддержали артиста. На следующий день он вышел на связь и обратился к подписчикам в личном блоге.

Исполнитель подтвердил, что перед мероприятием выпил и не смог остановиться. Он попросил прощения у всех тех, кого могло задеть его поведение. Поклонники отметили, что мало кто из знаменитостей мог бы публично признать вину и поинтересоваться мнением поклонников. Позднее артист пришел на интервью к Ксении Собчак.

Дима Билан признался, что врачи диагностировали ему третью стадию алкоголизма. При этом он работает над собой и не собирается останавливаться. После всего певец отправился на Мальдивы, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Он пожаловался на то, что взял с собой все для работы, но вдохновение так и не пришло.

"Видимо, нужно соскучиться!" – посмеялся сам исполнитель. Он отметил, что для написания музыки нужно особое настроение, которого пока нет. При этом исполнитель уверен в том, что чуть позже сможет вернуться к работе. Поклонники поддержали его и указали, что ждут новых песен.

