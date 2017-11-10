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Ноя. 10, 2017
просмотры: 123

Лежащего Билана закидали на концерте

567

Несмотря на то, что Диме Билану исполнилось 35 лет в прошлом году, артист до сих пор дает юбилейные концерты. Так, на днях певец выступил в зале "Крокус Сити Холл" с программой "Опять 35". В порыве чувств Дима Билан улегся на сцену, и в него зрители стали кидать бумажные самолетики.

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