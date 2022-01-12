Малахов, клиника, два метра под землей: в упавшую в грязь Бузову плюнули

Ольга Бузова попала в очередной скандал. Рустам Солнцев высказался на этот счет.

Ольга Бузова отправилась на знаменитый горнолыжный курорт во Франции вместе с певицей и популярным блогером Клавой Кокой. Артистки провели солнечный день на склоне, катаясь в свое удовольствие. Вечером красотки, видимо, решили отдохнуть, но, кажется, переборщили.

Дело в том, что несколько часов назад в Сеть попало видео, на котором Клава Кока громко смеется, пока снимает Ольгу Бузову. Исполнительница хитов "Мало половин" и "Водица" еле стоит на ногах, пытаясь что-то сказать. Поклонники сразу заподозрили знаменитостей в чрезмерном употреблении алкоголя. Об этом, кстати, заявила и Ксения Собчак, которая тоже находится на Куршавеле. "Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже бухать в каком-нибудь Le Cap Horn", – сказала "блондинка в шоколаде".

"У нее, вероятно, есть проблемы. Я так предположу, потому что об этом говорят все. Человек, у которого есть проблемы с веществами, с алкоголем, никогда не признает. Будет до последнего говорить: "Я здоров, я здоров!" А потом: Малахов, клиника и, хорошо, если будет вариант какой-то позитивнее, а так – два метра под землей", – плюнул в экс-супругу Дмитрия Тарасова Рустам Солнцев.

Отдохнувшие телеведущая и певица пока на связь не выходили и комментариев не давали. В любом случае, им, судя по всему, было весело и последствия они могут и не заметить.