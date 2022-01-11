Зачем Бузова сует народу под нос свои трусы: Раскрыта правда

Сексолог Керим Костоев проанализировал странное поведение Ольги Бузовой.

Ольга Бузова поделилась видео в "сторис" в своем аккаунте в "Инстаграме", которое шокировало поклонников. На кадрах экс-ведущая и участница "Дома-2" предстала полуголой во время танца. В ее образе удивили короткая юбка и открытая грудь.

Певицу, телеведущую и начинающую актрису часто критикуют за внешний вид. Она старается эпатировать, выбирая на красные дорожки и концерты необычные наряды. Но получается у знаменитости это не всегда. Недавно Александр Рогов и Гоша Карцев разнесли образ исполнительницы в пух и прах.

"Тут все просто, на самом деле. Ольга Бузова – шоумен, она женщина из шоу-бизнеса, она знает, как устроен этот маркетинг и привлечение внимания. Прекрасно знает, что такое хайп и как можно грамотно хайпануть на тех или иных моментах", – честно ответил Керим Костоев на вопрос о том, для чего королева хайпа так странно иногда себя ведет.

Многие считают, что бывшей супруге Дмитрия Тарасова не хватает внимания со стороны противоположенного пола, поэтому она и сует народу под нос свои трусы. Однако сексолог не согласился и высказал свою точку зрения на этот счет.

"Поэтому я не думаю, что это как-то связано с отсутствием внимания со стороны мужчин или с какой-то психологией. Лично мое мнение, что это обычный шоу-бизнес, вот и все!" – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.