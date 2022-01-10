Оскорбленная Собчак врезала обидчикам: Ваша ценность – бабки

Ксения Собчак выразила желание создать собственный инфопродукт.

В одном из выпусков своего ютуб-шоу Ксения Собчак вывела на чистую воду так называемых инфоцыган – блогеров, продающих свои курсы и марафоны. Журналистка подробно рассказала о том, как они прогревают свою аудиторию, и как зарабатывают на ней огромные деньги. Многие россияне тогда похвалили Собчак за разоблачение таких мнимых экспертов. Однако спустя пару недель журналистка вдруг рассказала о желании создать собственный инфопродукт.

На фоне поднятой ею же темы инфоцыганства такое намерение Собчак многими было принято в штыки – на нее посыпались оскорбительные комментарии. Пользователи решили, что журналистка сама занималась всего лишь прогревом аудитории и специально уничтожила будущих конкурентов. В Сторис своего инстаграм-аккаунта оскорбленная Ксения Собчак прокомментировала наиболее колкие замечания, заодно врезав словами своим обидчикам.

Блондинка объяснила, что она не уничтожала рынок инфобизнеса, а всего лишь развела по разным углам "мошенников и созидателей". Журналистка не может молчать, когда видит, как орудуют жулики, кричащие о свободе, поэтому она и подняла неудобную тему.

"Ваша ценность – бабки, а не свобода," – резко заявила журналистка обидчикам.

Собчак поспешила опровергнуть опасения подписчиков о том, что она тоже залезет в "инфоцыганскую лодку". Журналистка заявила, что она обладает критическим мышлением и точно знает, каким должен быть качественный информационный продукт. Судя по всему, именно над таким проектом она сейчас и работает.

Ранее "Дни.ру" писали о том, почему Ксения Собчак проглотила отвратительные угрозы Елены Блиновской.