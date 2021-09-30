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Шоу-бизнес
Единственная дочь Удовиченко переживает из-за большой потери

Единственная дочь Удовиченко переживает из-за большой потери

Дочь Ларисы Удовиченко Мария, судя по всему, не смогла сохранить семью.
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У 66-летней народной артистки есть единственная дочь Мария, которая была рождена в браке с бизнесменом Геннадием Болгариным. После учебы в Милане девушка осталась жить в Италии и там встретила своего будущего избранника – музыканта Франческо Криусколи. Пять лет назад итальянец сделал дочери Ларисы Удовиченко предложение, но счастье молодых оказалось не слишком долгим.

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Как сообщила "ЭГ", среди коллег народной артистки активно ходят слухи о том, что брак ее дочери распался. Никто не знает точных причин, однако предположения есть разные. Возможно, проблемы в семье возникли из-за того, что у супругов так и не получилось родить детей. Кто-то говорит о том, что зять Удовиченко употреблял какие-то запрещенные вещества и даже участвовал в митингах за их легализацию. Другие же и вовсе считают, что с такими яркими и сильными женщинами, как Мария и ее знаменитая мать, мужчинам тяжело, но долго одна она все равно не останется.

Вероятно, и сама Мария и ее известная родительница очень переживают из-за большой потери в личной жизни, однако сложившуюся ситуацию не комментируют. Лариса Удовиченко в последнее время вообще редко появляется на публике и в социальных сетях общения не ведет.

Напомним, что весной прошлого года в Сети ходили слухи о том, что Лариса Удовиченко вскоре станет бабушкой, однако этого, видимо, так и не случилось.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2021, 10:51 Источник: ЭГ • Требует проверки
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Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой

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