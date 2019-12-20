Поговорившая с Заворотнюк актриса Удовиченко предстала с новым лицом

Спустя долгий перерыв Лариса Удовиченко снова играет в детективном сериале. По "Пятому каналу" идет фильм "Барс", в котором артистка исполняет роль матери главного героя, которого, кстати, воплотил на экране певец Алексей Чумаков. В картине Лариса Удовиченко изображает молодящуюся, активную женщину, не стесняющуюся демонстрировать подтянутую фигуру. Не раз ее лицо показывали крупным планом.
Как заметили зрители, 64-летняя артистка так роскошно выглядит, что ей не дашь и 50-ти. Некоторые и вовсе сочли, что у Удовиченко новое лицо после некоторых манипуляций. Журналисты обратились за консультацией к пластическому хирургу, чтобы тот помог раскрыть секрет прекрасного вида Ларисы Удовиченко.
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