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Шоу-бизнес
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" (1985) Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" (1985)
Лариса Удовиченко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Александр Ширвиндт. Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" (1985) Владимир Носик. Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" (1985) +1

36 лет спустя: как живут и выглядят звезды фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

Фильм "Самая обаятельная и привлекательная" вышел на экраны в 1985 году. С тех пор прошло 36 лет – актеры, сыгравшие полюбившихся поклонникам картины героев, изменились
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Ирина Муравьева

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" (1985)

72-летняя артистка Ирина Муравьева сыграла в картине роль Нади Клюевой, которая работает инженером и не может похвастаться бурными романами. В один момент героиня решает наладить личную жизнь и преображается ради Володи Смирного.

Сейчас большинству поклонникам фильма было бы сложно представить в роли Нади кого-то другого, однако Муравьева едва не отказалась от съемок – она хотела избавиться от своего амплуа.

За свою карьеру актриса буквально вырастила несколько поколений – современные зрители знают благодаря роли в сериале "Не родись красивой". В 2014 году Муравьева потеряла своего супруга, режиссера Леонида Эйдлина, с которым прожила более 40 лет и воспитала двух сыновей. А четыре года назад звезда стала бабушкой во второй раз – в нее родился внук.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

Лариса Удовиченко

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" (1985)

66-летняя актриса Лариса Удовиченко исполнила в фильме роль стильной коллеги Нади, Люси Виноградовой, которая всегда одевается по последнему писку моды.

За свою карьеру Удовиченко исполнила множество разноплановых ролей и снялась в десятках фильмов. Артистка выходила замуж три раза, однако каждый из них закончился разводом. Однако от последнего мужа, пианиста Геннадия Болгарина, звезда родила дочку Марию, которой уже больше 30 лет.

Лариса Удовиченко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт. Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" (1985)

87-летний актер Александр Ширвиндт запомнился зрителям в роли Аркадия, мужа той самой подруги-помощницы Нади по имени Сусанна. Однако фильм "Самая обаятельная и привлекательная" – далеко на самый яркий проект в его фильмографии. Наверняка многие поклонники творчества Ширвиндта до сих пор помнят его дуэт с актером Андреем Мироновым – артисты крепко дружили.

У артиста всего один наследник, известный телеведущий Михаил Ширвиндт, зато трое внуков и пятеро правнуков.

Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Владимир Носик

Владимир Носик. Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" (1985)

73-летний Владимир Носик сыграл в фильме интеллигентного Гену Сысоева, по уши влюбленного в Надю. Сейчас количество картин и телепередач, в которых участвовал актер, перевалило за 170.

Владимир Бенедиктович женился только один раз – на искусствоведе Елене Зиничевой, которая родила артисту сына Тимофея и двух дочек-близняшек. Дарья и Екатерина пошли по стопам отца и обе стали актрисами.

Владимир Носик. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
20 октября 2021, 12:22 Источник: Cosmopolitan ✓ Надежный источник

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