Мать припахала убирать объедки в ресторане, а отец вычеркнул из жизни: как живет особенный сын Нетребко

Анна Нетребко приложила много усилий, чтобы обеспечить брошенному отцом сыну атмосферу любви и доверия

Оперная певица Анна Нетребко стала мамой особенного ребенка 13 лет назад. Сегодня артистка с гордостью рассказывает об успехах сына Тьяго и утверждает, что ее совершенно не пугает диагноз дитя. Однако так было не всегда. Несколько лет мать и отец даже не догадывались, что в семье родился особенный мальчик. Озвученный врачами диагноз буквально шокировал семью.

Анна Нетребко родила своего единственного сына, когда ей было 38 лет. Отцом мальчика стал жених оперной певицы – уругвайский баритон Эрвин Шротт. Поначалу родители и не думали и том, чтобы волноваться о здоровье дитя. Мать и отец забили тревогу только когда поняли, что в свои три года сын почти не разговаривает. Так врачи обнаружили у Тьяго серьезное заболевание – аутизм.

Артистке, шокированной диагнозом наследника, пришлось пережить непростой период. Со временем ее спокойный и усидчивый Тьяго превратился в шумного ребенка, а простая прогулка – в борьбу. Истерики, истошные крики и косые взгляды прохожих стали для знаменитой матери тяжелым испытанием. Первым с корабля бежал отец мальчика.

Анна Нетребко и Эрвин Шротт разошлись, когда их сыну исполнилось пять лет. Мужчина до сих пор не участвует в жизни наследника. Разрыв сильно ударил по оперной певице, но она и не подумала опускать руки. Звезда не только продолжила борьбу за здоровье сына, но и смогла найти свою настоящую любовь.

В 2015 году артистка вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Тьяго искренне привязался к новому спутнику матери, который заменил ему отца, и стал стремительно развиваться. К счастью, у ребенка оказалась легкая форма заболевания. Сейчас он ничем не отличается от других детей.

13-летний Тьяго учится в обычной австрийской школе, говорит на русском и английском языках, ведет активный образ жизни и может похвастаться целым списком увлечений. К тому же, мальчик унаследовал от родителей хороший голос и слух. Однако пользоваться вокальными данными он пока не планирует. Больше всего его интересует современное искусство и мультипликация, с которой ребенок и мечтает связать жизнь.

По словам артистки, она не раз напоминала сыну, что для достижения своих целей необходимо прикладывать усилия. Однако Тьяго уже не раз приходилось трудиться. В свое время отпрыск оперной певицы попробовал себя в роли повара, и даже получил первую зарплату за помощь сотрудникам ресторана – мальчик убирал объедки и рассортировывал посуду. Кроме того, он уже выходил на сцену Кремлевского дворца вместе с родителями.