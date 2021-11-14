Измученную Нетребко продырявили в трех местах

Оперная дива жалуется на неприятное заболевание – артроз плечевого сустава. Из-за тяжелого рабочего графика звезда так запустила болезнь, что помочь могли только операции. Недавно Анне сделали финальную санационную артроскопию – с помощью проколов провели необходимые манипуляции и вернули суставу нормальную подвижность.
Нетребко жаловалась, что ноющая боль в плече, которая не прекращается практически никогда, не давала ей нормально жить и даже спать по ночам. Артистка измучилась с болезнью и наконец решила поправить здоровье. Ей даже пришлось отменить несколько концертов, чтобы отправиться на лечение. После операции звезда сможет забыть о боли.
Теперь Анне предстоит небольшой курс реабилитации, после которого она сможет заниматься любимым спортом – длительным плаванием на дальние расстояния. Именно это врачи запретили звезде в первую очередь, когда она обратилась за помощью.
Здоровье 49-летней оперной дивы начало сдавать еще в прошлом году. Сначала она переболела коронавирусом, который дал ряд осложнений. Недавно она пожаловалась на признаки деменции – прямо на сцене звезда стала нередко забывать слова песен.
Ранее Анна Нетребко напугала поклонников фото "в крови". Из-за проблем со здоровьем звезды поклонники серьезно испугались. Однако на лице певицы просто оказалась красная краска, которую она использовала для фотосессии.