Похудевшая Нетребко побила Киркорова

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов 2017 года. Список возглавила оперная дива Анна Нетребко. Харизматичная исполнительница оставила позади Филиппа Киркорова, рэпера Тимати и Диму Билана.
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