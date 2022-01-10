"Недалекие мракобесы": затравленная жена Петросяна взорвалась

Об отношениях Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновы стало известно в 2018 году. Народ был удивлен этому, ведь юморист был в браке с Еленой Степаненко более тридцати лет. Скандальный развод негативно сказался на жизни новой возлюбленной комика. Многие фанаты накинулись на женщину с обвинениями, считая, что разлучница разрушила крепкую семью. Также женщину подозревали в меркантильном интересе.
Недавно у Татьяны спросили, как она относится к хейтерам. Она не стала церемониться и назвала таких людей глубоко больными. По ее мнению, здоровый человек никогда не полезет в чужую жизнь и не станет издеваться над теми, кого он даже не знает.
Брухунова также откровенно рассказала, что пережила во время травли. Так, она заявила, что три года находилась в аду. Однако она смогла стать сильнее благодаря этому. Хотя, по признанию жены Петросяна, это было очень непросто. "Недалекие мракобесы", – так женщина отозвалась о хейтерах. Татьяна рада, что не стала "опускаться на днище" и реагировать на провокации.
К счастью, сейчас Брухунову стали критиковать гораздо реже. Поэтому женщина может насладиться семейной жизнью. Так, она воспитывает сына от Петросяна. Мальчика назвали в честь деда.