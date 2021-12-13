"Похож на отца": Татьяна Брухунова показала сына от известного юмориста

В прошлом году супруга Евгения Петросяна родила ему сына Вагана. И сегодня она порадовала подписчиков праздничным снимком. Как оказалось, звездная мама отсчитывает каждый месяц со дня рождения мальчика. И сегодня у малыша очередное событие – год и девять месяцев.
Эту дату Брухунова решила отметить с размахом. Она подарила сыну торт, дала задуть свечку и выложила милый ролик на своей странице в "Инстаграм". Отпрыск юмориста заметно повзрослел и уже хорошо говорит.
Подписчики поздравили счастливую маму в комментариях. "Какой он очаровательный", "Чудо-ребенок", "Классный парень растет", "Пусть растет здоровым и счастливым", – пишут фолловеры. Кстати, некоторые также отметили поразительное сходство Вагана с отцом и назвали мальчика "папиной копией".
Напомним, что о своей беременности Татьяна не сообщала и долго скрывала появление сына на свет. Молчание нарушил сам Евгений Петросян, опубликовав фотографию с Ваганом в день своего семидесяти пяти летия. Однако не все поверили, что родила мальчика именно Брухунова, ведь с животом ее никто не видел. Так, некоторые считают, что наследника юмориста выносила суррогатная мать.