Постаревшую Толкалину сняли в кружевном белье

Любовь Толкалина в очередной раз спровоцировала публику откровенным фото.

Актриса любит размещать в своем инстаграм-аккаунте пикантные фото. За это ее часто ругают. Критики объясняют свое недовольство тем, что 43-летней артистке негоже оголяться в таком возрасте.

На сей раз Любовь Толкалина опубликовала снимок в расстегнутой рубашке, обнажившей грудь звезды в кружевном белье. "Любовь зла. Точка. нижнее подчеркивание", – подписала кадр звезда.

Поклонники как обычно осыпали знаменитость комплиментами. "Совершенство", "Божественная", "Красива", "Как всегда шикарна", – высказались фолловеры.

Однако нашлись и те, кому показалось фото неэстетичным. "Постарели что-то", – заявил один из скептиков. "Провокация?!", – спросил другой.

Отметим, что Любовь Толкалина делится в своем микроблоге не только фотографиями и видео, но и интригующими заметками. В одной из таких публикаций актриса разместила перечень интересных фактов о себе. В частности, звезда рассказала, что ей нельзя помогать людям безвозмездно, поскольку от ее помощи становится только хуже. Помимо этого, артистка сообщила, что многократно видела привидения и встречалась с домовым.