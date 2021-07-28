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Шоу-бизнес
"На нудистский пляж": Толкалина в Крыму снова оголилась

"На нудистский пляж": Толкалина в Крыму снова оголилась

Любовь Толкалину часто обвиняют в чрезмерной откровенности. Но она еще больше провоцирует публику.
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Российская актриса Любовь Толкалина путешествует по Крыму. В своем "Инстаграм" она опубликовала свежее фото, на котором предстала на побережье Коктебеля.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Актриса предстала перед поклонниками с широкой улыбкой и в задранной до головы белой блузке, которая развевалась на ветру вместе с ее волосами.

"Все мои знают, что я обязательно заезжаю в Коктебель, если путешествую по Крыму", – написала Толкалина.

Актриса рассказала о месте, в котором любит останавливаться в Коктебеле. Толкалина поведала о домике в прованском стиле в заросшем фруктовом саду, груши валятся на черепичную крышу, всюду цветы, маленький пруд с золотыми рыбками, черепашками, лилиями… В доме необычные комнаты с антресолями, вторыми этажами и спальнями под потолком, где открывается вид на Карадаг. Толкалина рассказала, что там царит уникальная забытая атмосфера писательской дачи.

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Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

На фото Любовь Толкалина выглядела счастливой и беззаботной, за что ее и раскритиковали. Как всегда поклонникам не понравилась излишняя откровенность актрисы. "На нудистский пляж", "Извините за вопрос, а на известный нудистский пляж там ходите?"; "Когда женщина переходит ручей, она приподнимает платье! Так выпьем за женщин, переходящих море!" – написали фолловеры.

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Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 02:10 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

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