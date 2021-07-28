"На нудистский пляж": Толкалина в Крыму снова оголилась

Любовь Толкалину часто обвиняют в чрезмерной откровенности. Но она еще больше провоцирует публику.

Российская актриса Любовь Толкалина путешествует по Крыму. В своем "Инстаграм" она опубликовала свежее фото, на котором предстала на побережье Коктебеля.

Актриса предстала перед поклонниками с широкой улыбкой и в задранной до головы белой блузке, которая развевалась на ветру вместе с ее волосами.

"Все мои знают, что я обязательно заезжаю в Коктебель, если путешествую по Крыму", – написала Толкалина.



Актриса рассказала о месте, в котором любит останавливаться в Коктебеле. Толкалина поведала о домике в прованском стиле в заросшем фруктовом саду, груши валятся на черепичную крышу, всюду цветы, маленький пруд с золотыми рыбками, черепашками, лилиями… В доме необычные комнаты с антресолями, вторыми этажами и спальнями под потолком, где открывается вид на Карадаг. Толкалина рассказала, что там царит уникальная забытая атмосфера писательской дачи.

На фото Любовь Толкалина выглядела счастливой и беззаботной, за что ее и раскритиковали. Как всегда поклонникам не понравилась излишняя откровенность актрисы. "На нудистский пляж", "Извините за вопрос, а на известный нудистский пляж там ходите?"; "Когда женщина переходит ручей, она приподнимает платье! Так выпьем за женщин, переходящих море!" – написали фолловеры.