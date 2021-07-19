Толкалина заявилась на пляж в шубе

Российская артистка поразила фанатов странностями. Любовь Толкалина раскрыла себя с новой стороны.

Популярная кинодива поддерживает постоянный контакт с поклонниками в "Инстаграм" и погружает народ в подробности своей жизни. Любовь Толкалина делится не только фотографиями и видео, но и интригующими заметками. В одной из последних публикаций артистка разместила перечень интересных фактов о себе.

Звезда сопроводила текст снимком с пляжа, на котором она предстала в шубе, надетой поверх купальника. Примечательно, что в посте актриса написала о влиянии погодных условиях на ее организм. "Я очень плохо переношу жару", — выразилась знаменитая женщина.

Данное признание было далеко не самым удивительным в публикации звезды, хотя и весьма странным с учетом размещенного кадра. Так, Любовь Толкалина отметила, что ей нельзя помогать людям безвозмездно, так как от ее помощи становится только хуже. Помимо этого, знаменитость сообщила, что многократно видела привидения и встречалась с домовым.



Эти и другие факты об актрисе вызвали интерес россиян. Слова Любови Толкалиной легко нашли свою аудиторию. "Любовь, я тоже видела духов и домового, он в виде кошки много лет спал у меня в ногах", "Как меня поразили пункты о жаре, мигрени и привидениях", "Хотела бы иметь такую подругу, как Вы, Люба", — отреагировали комментаторы.