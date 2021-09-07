Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!

Певица посетила праздник семьи Иосифа Кобзона. Она показала фото с мероприятия, но многим оно показалось не совсем удачным.

Легендарный артист ушел из жизни 30 августа 2018 года. Коллеги, друзья и поклонники помнят и любят его, каждый раз собираясь в памятные дни и оставляя теплые слова в Сети. Его вдова, Нелли Кобзон, прекрасно выглядит, о чем постоянно пишут все СМИ. Она общается со всеми близкими мужа, организовывает мероприятия и не перестает приятно удивлять публику.

В начале сентября свой день рождения отметил зять прославленного исполнителя, Юрий Рапопорт. На торжестве присутствовали Валерия и ее супруг, Иосиф Пригожин. Совместную фотографию с именинником, его женой и Нелли Кобзон артистка решила опубликовать в своем личном блоге. Однако она вызвала жаркие споры.

Поклонники тут же отметили, какой молодой и сияющей выглядит вдова Кобзона. Не оценили они именно появление самой артистки. Все дело в том, что снимок сделан на фоне портрета покойного Иосифа Давыдовича, а знаменитость появилась на мероприятии в длинной юбке с глубоким вырезом. Таким образом, ноги Валерии оказались обнажены практически до нижнего белья. Многим именно этот факт показался крайне неуместным.

Артистка попыталась поспорить с недовольными в комментариях, но негативные сообщения продолжили появляться. "На фоне легенды в трусах", "Неуместно и глупо!", "Взрослая женщина, можно же одеться прилично, когда в великое место идете", "Какая роскошная Нелли, как странно одета Валерия", "Все здорово, только оголенная ляжка Валерии явно не к месту", "Не оголяйте свои ноги, некрасиво", "Нога в диссонансе", – возмутились подписчики.

