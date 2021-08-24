Справимся сами: дети отказались брать в долг у Валерии

Арсений – младший сын певицы Валерии – не так давно женился и стал папой. О том, как живут молодые, певица рассказала в интервью "Дни.ру" за кулисами конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.



"Я свекровь не строгая, а нормальная, понимающая, – улыбается 53-летняя Валерия. – У меня две замечательные невестки, которые говорят, что им повезло со мной, а мне – с ними. Я не будут вмешиваться в дела молодых никогда – сами разберутся".

Не дает певица детям и никаких советов. "Спросят – скажу, а лезть со своим мнением не в моих правилах, – пояснила она. – Это последнее дело! А так мы постоянно что-то обсуждаем – касаемо детей, касаемо каких-то бытовых моментов. Мы живем в режиме диалога".

Певица не дает детям не только советов, но и денег. Наследники у Валерии принципиально не берут ни копейки. "Я не помогаю им, сами справляются, – пояснила она. – Например, мой сын Артемий уехал жить в Швейцарию, возглавляет там большую компанию (у него три высших образования: два технических — в сфере IT и бизнес-менеджмента, также он окончил академию Беркли по саунд-дизайну и музыкальному продюсированию – Прим. ред.) – о большем, наверное, и мечтать нельзя".

По мнению Валерии, ее громкое имя и известность детям порой мешают. "Забот хватает, конечно, – вздыхает она. – К ним с самого детства было повышенное внимание, предъявлялось больше требований. Например, учителя из-за отсутствия мудрости и педагогического чутья делали всегда акцент на том, что мои дети – именно дети Валерии. Говорили, мол, что тебе все можно, потому что ты сын Валерии... История повторилась и позже, когда дочь Аня училась в Щукинском училище (в 2013 году получила дипломы "Драматическая актриса театра и кино" и "Артист эстрады (художественное чтение)" – Прим. ред.) и ей там постоянно о родстве со мной напоминали".