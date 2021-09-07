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Шоу-бизнес
Пугачева хоронит друзей: еще один близкий человек Примадонны отправился на тот свет

Пугачева хоронит друзей: еще один близкий человек Примадонны отправился на тот свет

Скончался известный дизайнер, художник-постановщик Борис Краснов, являвшийся близким товарищем Аллы Пугачевой.
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Мужчина умер ночью в хосписе, где находился из-за тяжелой болезни. Продюсеру было 60 лет.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Не так давно Борис Краснов перенес сильный инсульт. После этого художник был парализован, и уже не вставал с кровати. Кроме того, у дизайнера было поражение мозга.

Отметим, что сильным ударом по здоровью Бориса Краснова стало уголовное дело. Мужчину подозревали в рейдерском захвате фирмы, занимавшейся организацией выставок. Художник являлся постановщиком "Рождественских встреч" с Аллой Пугачевой и многих других шоу. Помимо этого, Борис Краснов занимался программами Валерия Леонтьева и ставил фильмы-концерты Людмиле Гурченко.

Напомним, ранее скончался и еще один товарищ Примадонны – знаменитый продюсер Михаил Плоткин. Он ушел из жизни 1 мая в возрасте 77 лет.

Михаил Плоткин начинал свой путь в отечественном шоу-бизнесе с рабочего по перемещению музыкальных инструментов. Затем он стал концертным директором "Веселых ребят" и "Самоцветов". Также он помогал Алле Пугачевой и многим другим исполнителям начинать карьеру, а потом становился их другом. Помимо этого, Борис Краснов занимался

Некоторое время назад умер и бывший муж Аллы Пугачевой – режиссер Александр Стефанович. К сожалению, после развода певице и ее экс-супругу не удалось сохранить теплых отношений. У бывших возлюбленных было много претензий друг к другу.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 09:58 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
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