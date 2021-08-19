Поражено 85% мозга: близкого друга Пугачевой бросили умирать в хоспис

Старинный друг Аллы Пугачевой уже не первый раз оказался на грани жизни и смерти.

60-летний Борис Краснов является очень уважаемым в России мастером: художником-сценографом, дизайнером, продюсером. Около десяти лет назад мужчина пережил инсульт и тяжелую операцию на мозге, в результате чего оказался частично парализован. Тогда медики не давали утешительных прогнозов, но со временем художник смог восстановиться и даже встал из инвалидного кресла. Теперь смертельная опасность вновь нависла над другом Аллы Пугачевой.

Как сообщил телеграм-канал "Mash", недавно знаменитый дизайнер подхватил коронавирусную инфекцию. Спустя какое-то время у Краснова случился инсульт. Мозг мужчины оказался поражен на 85%, вся правая сторона тела полностью обездвижена. Сначала знаменитый художник лежал в Боткинской больнице, теперь же родные отправили его в частный хоспис. Судя по всему, надежд на выздоровление очень мало. По словам Александра Добровинского, медики считают, что пациенту осталось всего несколько дней.

Борис Краснов в течение многих лет работал с Примадонной – художник оформлял легендарные "Рождественские встречи" артистки. По информации в СМИ, давняя подруга Краснова не совсем бросила художника: певица находится на связи с врачами и готова помочь в случае чего. Правда, чем тут еще можно помочь – неизвестно.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что снимок сморщенной Аллы Пугачевой вызвал оторопь у народа.