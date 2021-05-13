Полз между оградами к могиле: близкий друг Пугачевой умер страшной смертью

Легендарный продюсер Михаил Плоткин, друг Аллы Пугачевой, умер 1 мая в возрасте 77 лет. Стали известны обстоятельства трагедии.

Михаил Плоткин начинал строить карьеру в отечественном шоу-бизнесе в середине 60-х. Он трудился рабочим по перемещению музыкальных инструментов, потом стал концертным директором "Веселых ребят" и "Самоцветов". Плоткин создавал свои музыкальные группы – такие как "Лейся, песня" и "Надежда". Он помогал Алле Пугачевой и многим другим артистам начинать карьеру, а потом становился их другом.



На закате жизни Михаил Плоткин оказался в одиночестве. После тяжелой болезни ухаживать за ним оказалось некому. От помощи друзей и коллег он отказывался не раз, так как не хотел вызывать жалость... После смерти Михаила Плоткина из его квартиры растащили все ценные вещи, пишет "Экспресс-газета".

Плоткина подкосила весна этого года. Он сильно занемог после визита на могилу к матери 10 марта. В тот день стояли сильные морозы. Михаил Плоткин провалился в сугроб и полз между оградами к могиле, чтобы возложить к могиле матери цветы. Тогда он сильно заболел и долго мучался с температурой, но не обращался к врачам. Друзьям по телефону он говорил, что к нему должен прийти врач из поликлиники. Потом он перестал брать трубку.

Как выяснилось, Михаила Плоткина госпитализировали уже в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. Потом его перевели в инфекционное отделение на Соколиной Горе. После выписки он так и не смог до конца оправиться. 1 мая артиста не стало.