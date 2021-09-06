"На улицу выйти будет стыдно": обнародована угроза вскрыть грязные тайны Малахова

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделал громкое заявление. Он обратился к Андрею Малахову.

В своем инстаграм-аккаунте шоумен опубликовал эмоциональный пост, посвященный телеведущему. Продюсер отметил, что Андрей Малахов "никак не может угомониться", а команда ведущего роет на него "какую-то чернуху".

Разин рассказал, что журналисты отправляют его врагам предложения рассказать о нем компрометирующую информацию. Об этом музыканту сообщил друг, которому тоже предложили деньги за подобного рода информацию.

Продюсер уверен, что команда Андрея Малахова редактирует материал так, как им это угодно. Андрей Разин пригрозил шоумену, что ему тоже есть, что е нем рассказать. "Я собрал про Малахова еще больше информации, чем вы собираете про меня", – заявил продюсер.

"Андрюша, имей ввиду, что если ты соберешь эту передачу и пригласишь на нее всех моих недоброжелателей, которые когда-то жили на мои деньги, я обнародую всю информацию о тебе, после которой тебе даже на улицу выйти будет стыдно", – заключил Андрей Разин.

Напомним, между Андреем Разиным и его экс-коллегой по "Ласковому маю" Юрием Шатуновым несколько лет продолжается конфликт. Музыканты спорят из-за авторских прав, и пока конца скандальной истории не видно.