"Издевается над звездами и врет": Разин плюнул в лицо осточертевшему Малахову

Разин уверен, что из-за пандемии коронавируса произойдет "сокращение финансирования по всем радио и телевизионным каналам с участием государства". В этой связи он очень надеется, что "передачи, которые стирают грязное белье и зарабатывают себе рейтинги на фейковых новостях, уйдут с федеральных каналов".
Разину особенно не нравятся ток-шоу, где сходятся разные звезды и обсуждаются живые и мертвые кумиры. "Прекращение финансирования таких программ, которые уничтожают артистов, портят жизнь людям и вызывают депрессию у населения, будет хорошей профилактикой", – считает Андрей.
"Очень надеюсь, что из-за пандемии эти... помойные ведущие, типа Малахова и других, которые ради рейтингов врут и издеваются над нашими звездами, сплетничают и копаются в их грязном белье, уйдут в прошлое и лишатся работы, и мы эти рожи больше никогда не увидим", – заключил Разин на своей странице в социальной сети.
Справедливости ради надо заметить, что Андрей Малахов с удовольствием, возможно, вел бы передачи об оперной музыке и музеях, да вот беда – частная жизнь звезд публике куда интереснее и получает больший рейтинг...
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