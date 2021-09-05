Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей

Недавно общественность потряс громкий скандал между именитыми гимнастками. Ссора произошла на почве несогласия относительно олимпийского золота. Утяшева высказалась в поддержку израильской медалистки, хотя большинство зрителей было уверено, что первое место должна была занять российская гимнастка. Мнение жены Павла Воли не осталось без внимания ее коллеги по цеху Алины Кабаевой. Спортсменка заявила, что у Утяшевой не было достаточных достижений в гимнастике, чтобы оценивать судейство на Олимпиаде.
Подробности конфликта обсуждались еще долг. Многие звезды высказывались на этот счет. Общественность сочла, что Ляйсан Утяшеву публично опозорили. Журналист Отар Кушанашвили вовсе был уверен, что ссора с Кабаевой станет для карьеры Утяшевой серьезной проблемой. По всей видимости, никаких последствий для Ляйсан это не повлекло. Сейчас гимнастка вместе с мужем Павлом Волей и детьми отдыхает в Португалии.
Напомним, после громких заявлений Алины Кабаевой Ляйсан Утяшева какое-то время воздерживалась от комментариев. Однако потом спортсменка решила вовсе не вдаваться в подробности конфликта. Она выложила фото с супругом и подписала "Любовь спасет мир!".
Популярные темы форума
Неудачник
Что делать если жена ушла к другому?
Воровство
Насекомые в квартире
Нужна ли такая жена?
Я смеюсь последний.....
Деньги и на что мы их тратим?
Хочу увеличить грудь
Машина или развод
Ломбард