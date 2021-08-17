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Шоу-бизнес
Утяшева прервала молчание после оскорблений Кабаевой

Утяшева прервала молчание после оскорблений Кабаевой

Ляйсан Утяшева ответила на критику со стороны Алины Кабаевой.
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Гимнастка и жена юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева оказалась в центре скандала после выступления бывшей коллеги Алины Кабаевой насчет Олимпиады в Токио.

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 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Россиянка Дина Аверина заняла на состязаниях второе место. На первом оказалась израильтянка Лина Ашрам. Этот факт возмутил граждан нашей страны. При этом Утяшева поздравила соперницу Авериной с победой.

После этого в Сети разразился скандал. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса осудили Утяшеву за ее поздравление.

Легендарная гимнастка Алина Кабаева возразила ей и отметила, что на играх победить должна была россиянка. Поклонники были уверены, что Кабаева унизила своими словами Утяшеву. Она указала на скромные достижения жены Павла Воли в гимнастике и добавила, что, мол, она не судья.

Несмотря на то, что сказала Кабаева, Утяшева решила не расстраиваться и отправилась в отпуск с семьей. На днях она опубликовала в своем "Инстаграм" радужный пост о том, как весело проводит время. На скандале она решила не акцентироваться.

"Любовь спасет мир!" – написала Утяшева.

Поклонники поддержали ее и отметили, что семья прекрасно выглядит. Они осыпали Павла Волю и Ляйсан Утяшеву комплиментами и пожелали им удачи.

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Фото: BEAUTIFUL SPORTS / U. Fassbender / www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 15:51 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Утяшева показала страсть на шоу

комментарии

Ответить:

Гость822603
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Главное- семья и дети- правильно Ляйсан, зачем наживать нервы- все же будут подлизывать Кабаевой- и мы знаем, почему- патамусо!!!!! - неззя рот открывать на нее- лучше живи и радуйся- дети муж семья
Гость832539
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Еще бы Утяшевой открыть рот против Кабаевой. Кто она и кто Алина!
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