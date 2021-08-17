Утяшева прервала молчание после оскорблений Кабаевой

Ляйсан Утяшева ответила на критику со стороны Алины Кабаевой.

Гимнастка и жена юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева оказалась в центре скандала после выступления бывшей коллеги Алины Кабаевой насчет Олимпиады в Токио.

Россиянка Дина Аверина заняла на состязаниях второе место. На первом оказалась израильтянка Лина Ашрам. Этот факт возмутил граждан нашей страны. При этом Утяшева поздравила соперницу Авериной с победой.

После этого в Сети разразился скандал. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса осудили Утяшеву за ее поздравление.

Легендарная гимнастка Алина Кабаева возразила ей и отметила, что на играх победить должна была россиянка. Поклонники были уверены, что Кабаева унизила своими словами Утяшеву. Она указала на скромные достижения жены Павла Воли в гимнастике и добавила, что, мол, она не судья.

Несмотря на то, что сказала Кабаева, Утяшева решила не расстраиваться и отправилась в отпуск с семьей. На днях она опубликовала в своем "Инстаграм" радужный пост о том, как весело проводит время. На скандале она решила не акцентироваться.

"Любовь спасет мир!" – написала Утяшева.

Поклонники поддержали ее и отметили, что семья прекрасно выглядит. Они осыпали Павла Волю и Ляйсан Утяшеву комплиментами и пожелали им удачи.

