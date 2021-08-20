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Шоу-бизнес
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой

"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой

Случайно или специально Алина Кабаева стала виновницей конфликта, который сломал спортивную карьеру Яны Батыршиной.
прочитано 2054 раза

Около 20 лет назад Яна Батыршина была любимой ученицей Ирины Винер. Девушке светило большое спортивное будущее, однако в какой-то момент она поссорилась с тренером и внезапно завершила карьеру. Несмотря на то, что прошло много лет, тренер и бывшая гимнастка так и не общаются. Женщины по-разному смотрят на причины того конфликта, однако в рассказах обеих так или иначе фигурирует имя Алины Кабаевой.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

В конце 80-х Ирина Винер переехала из Ташкента в Москву, взяв с собой талантливую ученицу Яну Батыршину. В столице покровительница всячески помогала девушке и даже помогла ее родителям перебраться в Москву. Под руководством талантливого тренера гимнастка уверена шла к мировой славе. Однако в 1999 году любимица Винер вдруг заявила о прекращении карьеры.

Спустя год спортсменка дала интервью, в котором рассказала, что между ней и тренером было очень много конфликтов. Со временем Винер требовала от воспитанницы все больше и больше и часто повторяла: "Без меня ты никто!". По слухам, ситуация усугубилась с приходом в сборную Алины Кабаевой, которая обладала по-настоящему стальным характером и могла выдерживать куда более серьезные нагрузки, чем коллеги. В какой-то момент Батыршина не выдержала и ушла, решив доказать, что она тоже личность и имеет право на свое мнение. Яна уверена, что она одна не врала Винер, а говорила правду в лицо, что было очень неприятно тренеру – об этом сообщило издание Woman.ru.

Позже сама Ирина Винер ответила на обвинения бывшей ученицы. Она рассказала о зависти и ревности к Кабаевой, мол Батыршина просто не смогла вытерпеть появление более сильной спортсменки. Что сама Алина Кабаева думает на счет свой роли в этом конфликте, остается неизвестным.

Недавно Алина Кабаева вступила в конфликт с другой бывшей коллегой – Ляйсан Утяшевой.

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Алина Кабаева. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www. globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 09:35 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

комментарии

Ответить:

Гость834988
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К чему эти бредовые расследования?
Гость833424
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Гость837760
так где же "грязная правда" о кабаевой,лингвист-журналист марина фай,на тебя же в суд могут подать,дурочка.
Там вся редакция "Дней" состоит из Марин Фай.Другого уровня у них никогда не было. На том и стоят.
Гость837760
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так где же "грязная правда" о кабаевой,лингвист-журналист марина фай,на тебя же в суд могут подать,дурочка.
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