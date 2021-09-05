"Где он лучше найдет": Брежнева о связях мужа с участницами группы "ВИА Гра"

Вера Брежнева заверила, что не ревнует Константина Меладзе к артисткам из группы "ВИА Гра".

Супруги стараются скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. Однако поклонники не устают интересоваться отношениями Веры и Константина. Брежнева периодически отвечает на некоторые вопросы подписчиков по этому поводу в своем блоге. Так, общественность очень интересует, не ревнует ли Вера Брежнева мужа к певицам из "ВИА Гры". На днях артистка успокоила подписчиков. "Где он лучше найдет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - отшутилась певица в "сторис" своего "Инстаграма", дополнив ответ не самыми удачными своими фотографиями. Кажется, между супругами крайне доверительные отношения.

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе публично подтвердили свои отношения в 2014 году, но об их романе заговорили задолго до этого. Ксения Собчак как-то заявила, что артисты встречались до этого целых десять лет.

Ранее Брежнева поразила подписчиков рассказом о борьбе с болезнями. 39-летняя певица прекрасно выглядит, она явно следит за своим самочувствием. Вера поделилась с подписчиками своего блога правилами, которые помогают ей сохранять форму. По ее словам, необходимо находить баланс между внешним и внутренним состоянием, а также заботиться о здоровье и высыпаться.