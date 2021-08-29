Брежнева поразила рассказом о борьбе с проблемами со здоровьем

Певица часто поднимает в своем блоге темы, связанные с ее прекрасным внешним видом. Об этом звезду просят фанаты, которые удивляются, как Вера сохраняет такую форму. В посте Брежнева поделилась, что для поддержания красоты и молодости старается во всем сохранять баланс. Артистка считает, что необходимо совмещать все – уход за собой, заботу о здоровье, семью и работу. Тогда женщина будет красивой. "Забота о своем внутреннем состоянии и внешнем виде. Для меня уход за собой начинается со здоровья", – написала певица.
Борьбе с проблемами со здоровьем, а по большей части – их предотвращению, Вера Брежнева уделяет особое внимание. Она рассказала, что следует трем простым пунктам: здоровый сон, сбалансированное питание и ежегодная полная проверка организма. Именно это помогает звезде оставаться в форме.
Подписчики поблагодарили Веру за советы и засыпали комплиментами. "Вера, какая солнечная и умиротворенная", "Шикарные советы и правила, Вера (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – восхитились поклонники.
Ранее Вера Брежнева шокировала фанатов откровенными кадрами. Певица выложила в свой блог видео, где предстала в бикини без верха под струей воды. Мнения поклонников разделились: одни остались в восторге, другие посчитали это перебором.
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