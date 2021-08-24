"Привлечь больше нечем": сверкнувшая грудью мокрая Брежнева шокировала народ

39-летняя блондинка прекрасно выглядит в своем возрасте и до сих пор может похвастаться просто идеальной фигурой. Накануне певица в очередной раз подтвердила это, опубликовав в "Инстаграме" откровенное видео. Вера Брежнева появилась в кадре стоящей под струей воды в одних трусиках и кокетливо сверкнула обнаженной грудью.
Многие поклонники певицы пришли в настоящий восторг от сексуального вида артистки и просто завалили Брежневу комплиментами в отношении ее превосходной фигуры. В то же время другие фолловеры певицы оказались неприятно шокированы излишней откровенностью блондинки и напомнили, что артистка должна привлекать публику чем-то другим.
Недовольные фанаты написали:
"Ну эт ВООбще перебор)" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "И эта туда же... Привлечь больше нечем...", "Может интеллект свой покажите????"Подписчики также высказали свое недоумение на счет того, как Константин Меладзе мог разрешить супруге опубликовать подобное видео. Впрочем, сама певица не стала реагировать на комментарии хейтеров и что-либо объяснять недовольным.
Знаменитая блондинка определенно любит вызывать восторг у публики. Ранее "Дни.ру" писали о том, как повязанная цепями Вера Брежнева возбудила россиян.
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