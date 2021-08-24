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Шоу-бизнес
"Привлечь больше нечем": сверкнувшая грудью мокрая Брежнева шокировала народ

"Привлечь больше нечем": сверкнувшая грудью мокрая Брежнева шокировала народ

Вера Брежнева сделала настоящий подарок для своих поклонников, но не все его оценили.
прочитано 375 раз

39-летняя блондинка прекрасно выглядит в своем возрасте и до сих пор может похвастаться просто идеальной фигурой. Накануне певица в очередной раз подтвердила это, опубликовав в "Инстаграме" откровенное видео. Вера Брежнева появилась в кадре стоящей под струей воды в одних трусиках и кокетливо сверкнула обнаженной грудью.

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Многие поклонники певицы пришли в настоящий восторг от сексуального вида артистки и просто завалили Брежневу комплиментами в отношении ее превосходной фигуры. В то же время другие фолловеры певицы оказались неприятно шокированы излишней откровенностью блондинки и напомнили, что артистка должна привлекать публику чем-то другим.

Недовольные фанаты написали:

"Ну эт ВООбще перебор)" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "И эта туда же... Привлечь больше нечем...", "Может интеллект свой покажите????"

Подписчики также высказали свое недоумение на счет того, как Константин Меладзе мог разрешить супруге опубликовать подобное видео. Впрочем, сама певица не стала реагировать на комментарии хейтеров и что-либо объяснять недовольным.

Знаменитая блондинка определенно любит вызывать восторг у публики. Ранее "Дни.ру" писали о том, как повязанная цепями Вера Брежнева возбудила россиян.

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Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 августа 2021, 00:27 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

комментарии

Ответить:

Гость836100
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Че так скромно-то? Можно было бы и без трусов снять видео. Фигура пловчихи, плечи шире бедер
гость
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Не могу понять, что в её фигуре красивого? просто худая немолодая женщина, без красивых изгибов, грации, женственности. Зачем показывать старых шалав, когда полно молодых?
Ну а говорить об этой паре как о семье, никак не клеется. Неужели муж, тем более пожилой, позволил бы публично оголяться?. Он хотел бы ребёнка иметь от любимой, молодой женщины. Видимо, Константин, потеряв семью, в горячке женился. Думал боль уйдёт, а она не только не ушла, а ушло и творческое вдохновение. Жалко его, жалко его таланта.
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